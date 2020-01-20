السودان يدرب منسوبي سلطة الطيران المدنى في جنوب السودان

التاريخ: 20-يناير-2020
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اختتمت اليوم الاثنين الاجتماعات المشتركة بين سلطة الطيران السوداني وسلطة الطيران المدني بدولة جنوب السودان والتي بحثت مسار التفاصيل الفنية حول اتفاقية إدارة المجال الجوي لجنوب السودان والذي يديره السودان وفقاً لاتفاقية دولية تم ابرامها بإشراف منظمة الطيران المدني الدولي بكندا في العام 2016 م.
ترأس الجانب السوداني وفق ( سونا) المدير العام لسلطة الطيران المدني ابراهيم عدلان بمشاركة مساعد المدير للشؤون الفنية عماد الحاج ومدير دائرة الملاحة الجوية كامل أحمد بينما ترأس جانب دولة جنوب السودان مانثانق ميكر ومساعديه.
وتوصلت الاجتماعات التي بدأت أمس الأحد إلى خطة عمل مشتركة تضمنت عدداً من البنود والأعمال الفنية والإدارية التي تم اسنادها للتنفيذ عبر فرق عمل من الجانبين بتوقيتات وفترات زمنية مجدولة ومسئوليات محددة لتنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن ما تم الاتفاق عليه يأتي في ضوء الاتفاقية الدولية، وسيتولى السودان ممثلاً في سلطة الطيران المدني الإشراف على تدريب منسوبي سلطة الطيران المدنى في جنوب السودان ونقل الخبرات الفنية لهم حتى يتمكنوا من إدارة المجال الجوي لبلادهم وفقاً للمعايير الدولية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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