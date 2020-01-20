إفتتاح الدورة (37) لمعرض الخرطوم الدولي

التاريخ: 20-يناير-2020 فى : أخبار 51 مشاهدة افتتح الأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة اليوم بأرض المعارض ببري الدورة (37) لمعرض الخرطوم الدولي والذي تنظمه الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة ويستمر المعرض في الفترة من (20– 27) يناير 2020م. وشهدت الدورة (37) وفق (سونا) تشريف والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون حماد ووزير التجارة الصومالي الأستاذ عبد الله حسن والسيدة تشيلشي كابوكي الأمين العام لمنظمة الكوميسا بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي بالبلاد. Advertisements وتأتي الدورة (37) للمعرض بمشاركة 25 دولة وأكثر من 600 شركة محلية وعالمية و15 ولاية من ولايات البلاد. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة وأنها أول دورة لمعرض الخرطوم بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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