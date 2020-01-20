عاجل.. وزير الدفاع يتوجه إلى جوبا للمشاركة فى مفاوضات السلام

الإثنين 20 يناير 2020

توجه الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وزير الدفاع، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام السودانية، اليوم الاثنين، إلى دولة جنوب السودان ليلتحق بالمفاوضات الجارية هناك. ويرافق وزير الدفاع وفد يمثل فريق التفاوض في محور الترتيبات الأمنية للمشاركة في جلسات التفاوض المنعقدة بالعاصمة جوبا، وهو المحور المزمع مناقشته خلال الأيام القادمة.



كما أشاد وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بنشاط البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور (يوناميد) لدعم السلام والاستقرار فى دارفور. ونوه عمر - لدى مقابلته رئيس البعثة جرمايا ماما بولو - بمراعاة البعثة لاتفاقية عمل "يوناميد" طوال أدائها لأعمالها بدارفور. ونقل بيان للقوات المسلحة عن وزير الدفاع السودانى إشادته بدور البعثة ضمن مفاوضات السلام السودانية فى جوبا. وأكد على طلب اليوناميد تأمين البعثة في أدائها وحتى نهاية التكليف من قبل حكومة السودان، مشيراً إلى أن المشكلات القبلية التي اندلعت بالبحر الأحمر (شمال شرق السودان) والجنينة (غرب دارفور)، ونهب مقار بعثة اليوناميد في جنوب دارفور، وجدت الاهتمام من جانب الحكومة المركزية بالسودان. وقال إن هذه المعضلات تؤثر على أمن واستقرار السودان، وتمت مباشرتها من قبل القيادات الحكومية حتى انجلت، واستقرت الأوضاع. من جانبه، أكد ممثل يوناميد على حرفية ومهنية القوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية الأخرى، في إقرار الاستقرار خاصة ماحدث من اضطرابات بالجنينة والبحر الأحمر والخرطوم، وحسم هذه المشكلات الأمنية في وقت مناسب.