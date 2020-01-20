عاجل.. السودان وإثيوبيا يناقشان نشرقوات مشتركة عسكرية على الحدود 

الإثنين 20 يناير 2020

دعا وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إلى الإسراع في تكوين القوات السودانية - الإثيوبية المشتركة لمنع الجريمة العابرة والحفاظ على أمن المواطنين بالحدود ومحاربة عمليات التهريب المختلفة . وأشار لدى لقائه اليوم (الاثنين) السفير الاثيوبي بالخرطوم، سفروا جادسو، الى أهمية التعاون المشترك للاستفادة من موارد البلدين لتحقيق المصالح المشتركة. وناقش اللقاء إمكانية جعل الحدود بين البلدين ذات طبيعة مرنة تحقق الأمن والاستقرار للمكونات السكانية والمجتمع المحلى بطرفي الحدود. وشدد عمر على أهمية استمرار الاجتماعات بين الفرق الحدودية بالبلدين لتنسيق الجهود الأمنية . من جانبه أكد السفيرالاثيوبي، دعم بلاده السياسي للسودان بما يؤمن الاستقرار السياسي بالداخل، وعلى المستوى الدولي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأقترح جادسو أن يكون التكامل الاقتصادي احد الحلول لمعالجة المشكلات بما يحقق مفاهيم المجتمع المحلى بالبلدين. ودعا إلى تعزيز عمل مفوضية الحدود المشتركة وتقوية العلاقات بالتنسيق الأمني على مستوى وزارتي الدفاع بالبلدين.

