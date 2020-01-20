الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني

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الإثنين 20 يناير 2020
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الخرطوم- محمد أمين
وصل سعر الدولار في السوق الموازي (السوداء) اليوم (الاثنين) إلى 100 جنيه سوداني، فيما بلغ متوسط سعر الصرف الرسمي في بنك السودان المركزي 46،40.
وقال متعامل في سوق العملات الأجنبية الحر وسط الخرطوم (اخبار الخليج 365)، أن السوق افتتح تداولاته اليوم في حدود 100 جنيه للدولار الواحد، لتنخفض العملة الوطنية نحو 5 جنيهات عن سعر أمس.
فيما بلغ متوسط سعر الريال السعودي 25،70، والدرهم الاماراتي تجاوز 26،30 جنيها.
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