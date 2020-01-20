شاهد.. جدول مباريات الأسبوع 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

كل ما تريدون معرفته عن الأسبوع 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز…

يتطلع تشلسي لوضع خيبة نهاية الأسبوع خلفه والابتعاد بفارق 13 نقطة عن أرسنال عندما يستضيف جاره اللندني على ملعب ستامفورد برديج في دربي العاصمة لندن في قمة المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يقوم ليفربول المتصدر برحلة حذرة إلى وولفرهامبتون.

وأهدر كل من “الستة الكبار” باستثناء ليفربول، بالإضافة إلى ليستر سيتي، النقاط في المرحلة الثالثة والعشرين خلال نهاية الأسبوع مع خسارة كل من مانشستر يونايتد، ليستر سيتي وتشلسي وسقوط كل من أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام في فخ التعادل.

ومنيَ “البلوز” بخسارة قاسية أمام مضيفه نيوكاسل بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع السبت، فيما تعادل أرسنال مع ضيفه شيفيلد 1-1.

وتفصل عشر نقاط بين تشلسي الرابع وأرسنال العاشر والذي لا يزال يعاني من تواضع في النتائج منذ تعيين المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على رأس جهازه الفني خلفاً لمواطنه أوناي إيمري أواخر العام الماضي، إذ حقق في الدوري منذ حينها فوزاً وحيداً أتى على حساب مانشستر يونايتد، مقابل خسارة وثلاثة تعادلات.

ويدخل أرسنال لقاء الثلاثاء متطلعاً للثأر من غريمه الذي أسقطه في عقر داره 2-1 في المرحلة 20.

وسيعاني فريق “المدفعجية” من استمرار غياب مهاجمه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، الموقوف لثلاث مباريات إثر طرده خلال التعادل أمام كريستال بالاس في المرحلة 22.

وبحسب يورسبورت ، يُدرك المدرب فرانك لامبارد أهمية الفوز باللقاء للحفاظ على المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يبتعد بفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يستضيف بيرنلي الأربعاء.

ويتطلع ليفربول المغرّد خارج السرب لمواصلة نتائجه غير العادية هذا الموسم، حيث تحصل على 64 نقطة من 66 ممكنة محافظاً على سجله خال من الهزائم، حين يحل ضيفاً على وولفرهامبتون السادس في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وأسقط “الريدز” ضيفه مانشستر يونايتد 2-0 الأحد في ختام المرحلة ليبتعد عنه بفارق 30 نقطة و16 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني علماً أنه لعب مباراة أقل، ليقترب أكثر من أي وقت مدى من تحقيق لقب طال انتظاره 30 عاماً.

لم يخسر فريق المدرب الألماني يورغن كلوب أي مباراة في الدوري منذ الثالث من يناير 2019 محافظاً على سجل خالٍ من الهزائم في 39 مباراة، وبدأ الحديث عن التتويج باللقب من دون أي خسارة أسوة بأرسنال عام 2004.

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ومن بين الأندية الـ11 الأوائل، كان وولفرهامبتون، بالإضافة إلى ليفربول، الوحيد الذي حصد النقاط الثلاث نهاية الأسبوع بعد عودة قوية أمام مضيفه ساوثامبتون.

وكان ليفربول قد تفوّق على الذئاب بهدف نظيف على ملعب أنفيلد رود في اللقاء الذي جمعهما في 29 ديسمبر الفائت.

جدول مباريات الأسبوع 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

الثلاثاء 21 يناير:

بورنموث وبرايتون عند الساعة 22:30 على قناة بي إن سبورت 5.

شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي عند الساعة 22:30 على قنوات بي إن سبورت 1 بتعليق خليل البلوشي وبي إن سبورت 12 الإنجليزية.

إيفرتون ونيوكاسل يونايتد عند الساعة 22:30 على قناة بي إن سبورت 3 بتعليق حسن العيدروس.

آستون فيلا وواتفورد عند الساعة 22:30 على قناة بي إن سبورت 4.

كريستال بالاس وساوثمبتون عند الساعة 22:30 على قنوات بي إن سبورت 7 و8.

تشلسي وأرسنال عند الساعة 23:15 على قنوات بي إن سبورت 2 وبي إن سبورت 4K بتعليق علي محمد علي.

الأربعاء 22 يناير:

ليستر سيتي ووست هام عند الساعة 22:30 على قنوات بي إن سبورت 3 بتعليق خالد الغول وبي إن سبورت 12 الإنجليزية.

توتنهام ونوريتش سيتي عند الساعة 22:30 على قنوات بي إن سبورت 1 بتعليق محمد بركات وبي إن سبورت 11 الإنجليزية.

مانشستر يونايتد وبيرنلي عند الساعة 23:15 على قناة بي إن سبورت 2 بتعليق يوسف سيف.

الخميس 23 يناير:

وولفرهامبتون وليفربول عند الساعة 23:00 على قنوات بي إن سبورت 2 وبي إن سبورت 4K بتعليق حفيظ دراجي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)