بالصور: قرعة نارية تنتظر كبار أفريقيا في تصفيات المونديال

تتجه أنظار محبي المنتخبات العربية والأفريقية، صوب العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الثلاثاء، لمتابعة نتائج قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.ربي في البطولة، بمشاركة 4 منتخبات عربية وهي مصر وتونس والمغرب من أفريقيا، والسعودية من آسيا.

وشهد مونديال روسيا 2018، أكبر تواجد عوتتطلع المنتخبات العربية، إلى تجنب المواجهات النارية، في ظل تواجد منتخبات كبرى في المستوى الثاني مثل كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

نظام التصفيات

تقام قرعة الغد بمشاركة 40 منتخبًا، يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دوري من دورين، ويتأهل المتصدر فقط للمرحلة النهائية.

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولي، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال.

تصنيف الكاف

أعلن الاتحاد الأفريقي، تصنيف المنتخبات الأربعين الذين ستجرى بينهم قرعة الغد، وجاءت كالتالي:

المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية

المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو

المستوى الثالث: مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – أفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو

المستوى الرابع: مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – تنزانيا – غينيا الاستوائية – إثيوبيا – ليبيريا – جيبوتي

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مواعيد التصفيات

الكاف قام بتغيير المواعيد المقترحة للعب جولات التصفيات، بعد قراره بتغيير موعد بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل لتقام في الشتاء بدلًا من إقامتها صيفًا.

وأرسل الكاف، إخطارًا للمنتخبات الأفريقية بالمواعيد المحددة لتصفيات مونديال 2022 وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر/تشرين أول 2020

الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر/تشرين ثان 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس/آذار 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس/آب إلى 7 سبتمبر/أيلول 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر/تشرين أول 2021

كما ستقام مباراتي الدور الإقصائي النهائي في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر/تشرين ثان 2021.

تجنب الأفيال والأولاد

القرعة وضعت رباعي عربي على رأس المجموعات، وهم تونس والجزائر والمغرب ومصر، مما يعزز حظوظهم في التأهل للمرحلة النهائية.

وبحسب كوورة ستكون مهمة أي من المنتخبات الأربعة، صعبة في حالة الوقوع مع المنتخب الإيفواري الذي وضعه التصنيف في المستوى الثاني.

كما لن تكون مواجهة جنوب أفريقيا سهلة أيضًا، وهو الذي أقصى منتخب الفراعنة بين جماهيره في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.

المنتخب الليبي جاء في التصنيف الثالث، فيما جاء المنتخب السوداني في التصنيف الرابع، وهو ما يصعب مهمة كل منهما في التصفيات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)