أبياه يكشف كواليس مفاوضاته الاتحاد السوداني

كشف الغاني كويسي أبياه المدير الفني السابق لمنتخب غانا، كنواليس مفاوضاته مع الاتحاد السوداني لقيادة منتخب صقور الجديان الفترة المقبلة.

وقال أبياه في تصريحات لمصادر “بالفعل هناك مفاوضات مع الاتحاد السوداني لقيادة منتخبهم الوطني الأول، بدأت منذ عدة أيام”، وأضاف: “مازلنا حالياً في مرحلة التفاوض بشأن الراتب، ولم تحسم الأمور بشكل رسمي حتى الآن”.

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وبحسب صحيفة الدار، فإن كويسي أبياه قاد منتخب غانا من قبل لنهائيات كأس العالم 2014، كما أن له تجربة جيدة بالسودان مع نادي الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)