تكوين فريق كرة القدم للسيدات بنادي المريخ

التاريخ: 20-يناير-2020 فى : رياضة 6 مشاهدة وجه السيد آدم سوداكال رئيس مجلس إدارة نادي المريخ بتكوين فريق كرة القدم للسيدات خلال الفترة المقبلة وذلك وفق أسس احترافية. وتأتي الخطوة عقب إطلاق الاتحاد السوداني لكرة القدم بطولة السيدات في الموسم الماضي. Advertisements ومن المنتظر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن يشرع المجلس في تكوين فريق السيدات لكرة القدم تمهيداً للمشاركة في دوري السيدات خلال الموسم المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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