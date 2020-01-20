التاريخ: 20-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة قالت هيئة الارصاد الجوية السودانية ان درجات الحرارة ستجافظ على قيمها المخفضة بشقيها العظمى والصغرى في جميع انحاء البلاد. Advertisements واشارت بحسب موقعها الرسمي الى توقعات بهطول امطار في منطقة ساحل البحر الاحمر، واوضحت امس بحسب صحيفة الدار ان مناطق الشمال، الوسط، الجنوب، الغرب بجانب منطقة جنوب البحر الاحمر ستتأثر بالغبار المثار اثناء ساعات النهار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الارصاد: الانخفاض مستمر في درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.