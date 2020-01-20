الديبة: الهلال بقى زي “بص السيرة”

التاريخ: 20-يناير-2020 فى : رياضة 5 مشاهدة Advertisements تعقيباً على الإقرارات الأخيرة، قال الكابتن محمد محي الدين الديبة، إن الهلال بات أشبه “ببص السيرة”، في إشارة منه إلى أن كل شخص بإمكانه أن يتواجد فيه أو يستغلوه، لكنه عاد وتمنى أن ينصلح حال الأزرق، مشيراً بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن الاستقرار أمر مهم للغاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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