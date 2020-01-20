محاكمة سبعة اشخاص متهمين بتزوير لوحات العربات وسط الخرطوم

شرعت محكمة الخرطوم وسط في محاكمة سبعة متهمين بينهم امراة يواجهون تهماً تحت طائلة المادة 21/123 وقد حددت المحكمة جلسة لسماع المتحري وفتح ملف القضية التي تعود تفاصيلها عندما تحصلت استخبارات المرور على معلومة مذكرة بنفس المتهمين.

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وبعد الرصد والمتابعة وجمع المعلومات الدقيقة بواسطة تيم يتمتع افراده بمهنية عالية تم القبض عليهم بحسب صحيفة الدار، بمنطقة مايو ووسط الخرطوم، كما تم القبض على امرأة ايضا بينهم وبعد التحري معهم وضبط عدد من المعروضات وجهت لهم النيابة التهم وحول الملف للمحكمة للسير في اجراءات المحاكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365