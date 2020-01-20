الدولي.. ميادة.. طه وهدى في المعرض

تنطلق يوم غد الاثنين الدورة 37 لمعرض الخرطوم الدولي، والتي تأتي في ظل تحولات كبيرة تشهدها البلاد على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وسيشهد المعرض فعاليات غنائية يشارك فيها ألمع نجوم الغناء على رأسهم طه سليمان وهدى عربي، ومحمد بشير الدولي، وميادة قمر الدين، في الفترة من 20 إلى 27 يناير الحالي.

وتأتي هذه الفعالية بشراكة ذكية ما بين إدارة المعرض ومجموعة قنوات تاسيتي أنغام، وفي هذا الصدد قال المهندس محمد عمر الفاروق مالك مجموعة قنوات تاسيتي أنغام بحسب صحيفة آخر لحظة، أن تاسيتي هي الراعي الإعلامي لفعاليات المعرض، وتدخل شراكتهم مع إدارة المعرض عامها الثالث.

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وأكد الفاروق أنهم يسعون أن تكون فعاليات المعرض على غرار مهرجانات التسوق، التي تقام في كبرى المدن العربية، وكشف أنهم في الدورة القادمة سيستقدمون كبار الفنانين العرب للمشاركة في البرنامج المصاحب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)