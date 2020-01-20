الافراج عن عصام أحمد البشير

التاريخ: 20-يناير-2020
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قامت النيابة المختصة، بعد التحري مع عصام أحمد البشير باطلاق سراحه وذلك على اثر البلاغ المدون في مواجهته بنيابة الثراء الحرام، ووجود تحويلات دولارية بحسابه.
واوضح مولانا عصام بحسب صحيفة الدار بان لديه برامج دعوية مع قنوات عربية يقوم بتسجيلها لهذه القنوات مقابل مبالغ مالية بالدولار وكذلك قيامه بزيارات الى دول الخليج واستضافته في عدة محافل ولقاءات توعوية مقابل عائد مادي يتم تحويله الى حسابه وبعد استجوابه بواسطة النيابة تم اطلاق سراحه جيث كان يرافقه محاميه الخاص الذي تابع الاجراءات منذ اعتقاله وحتى اطلاق سراحه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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