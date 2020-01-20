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كوكبة من الفنانين تزور عبد العزيز المبارك

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كوكبة من الفنانين تزور عبد العزيز المبارك

سجل الفنانون عبد القادر سالم، عمر إحساس، علي السقيد، محمود تاور، والفنانة جواهر أمس، زيارة للفنان عبد العزيز المبارك بمنزله بالمهندسين.

 

وجاءت الزيارة بغرض الوقوف على الحالة الصحية للفنان الكبير، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

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وطمأن المبارك الوفد الزائر وقال إن حالته في تحسين مستمر، شاكراً لهم الزيارة زمتمنياً تواصل مثل هذه المبادرات، لأنها تمثل دفعة معنوية كبيرة وتساهم في ترابط الفنانين، وفي ختام الجلسة بحسب صحيفة آخر لحظة، تغنت جواهر بعدد من أغنيات عبد العزيز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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