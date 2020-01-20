مقتل وحرق جثث دهابة والقاء جثامينهم الأربعة داخل بئر

التاريخ: 20-يناير-2020
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حادثة غريبة لا يصدقها العقل وذلك بانتشال جثامين اربعة من الباحثين عن الذهب بمحلية سودري بولاية وقتلهم بالرصاص وحرق جثثهم والقائها داخل بئر عمقها حوالي الستين متر وردمها بالحطب والاتربة واشعال النيران عليها في مشهد لا يصدقه العقل وذلك على اثر قيام مجموعة متفلتة من عصابات النهب بقتل المواطنين الاربعة حامد حكورة وابو القاسم محمد ادريس وعبد العزيز صديق حكورة والرابع من العاملين معهم في مجال البحث عن الذهب ويدعى عبد الرحمن عبد الرحيم.
ووقائع هذه الحادثة كانت قبل ثمانية اشهر بقيام افراد العصابة بنهب العربة اللاندكروزر الخاصة بالدهابة وقيامهم بقتل الدهابة الاربعة باطلاق الرصاص عليهم ولاخفاء الاثر قاموا بحمل الجثامين الى بئر تقع بالقرب من دونكي العمدة وبعد قتلهم بالرصاص بحسب صحيفة الدار قاموا بحرق الجثامين وتوثيقها بالحبال والقائها داخل البئر والقاء كميات من الحطب والتراب على البئر لاخفاء الجثامين لتظل هذه الجثامين غير معروفة لعدة اشهر الا ان تقصى اهالي المقتولين اخبارهم الى علمهم بتعرضهم لعملية قتل لا مثيل لها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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