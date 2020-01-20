وزير الدفاع يلتحق بالمفاوضات لقيادة ملف الترتيبات الامنية

توجه وزير الدفاع، الفريق أول ركن، جمال الدين عمر محمد إبراهيم، اليوم (الاثنين) إلى جوبا لقيادة ملف الترتيبات الأمنية بالمفاوضات الجارية بجوبا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة.



ويرافق الوزير وفد يمثل فريق من العسكريين في عملية الترتيبات الامنية المزمع مناقشتها خلال الجولة الحالية.

أثناء ذلك تتواصل المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في مسار دارفور والمنطقتين.

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