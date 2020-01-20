بورتسودان.. مظاهرات بسبب رموز نظام البشير بولاية لبحر الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تظاهر المئات من المعلمين وطلاب المدارس، الاحد، بولاية لبحر الأحمر، احتجاجا على عدم إقالة المدير العام لوزارة التربية والتوجيه، وتعين مدير اختاره المعلمين بالولاية.

وكان تجمع المهنين بالولاية، قدم دعوة للمعلمين، لتسيير موكبا ينطلق من دار المعلمين بوسط المدينة، إلى أمانة حكومة الولاية، يعقبه اعتصام في وزارة التربية والتوجيه.

وطالب المعلمين بإقالة عناصر النظام البائد بالوزارة، أبرزهم مدير التعليم ومدراء الإدارات

وكان الحاكم العسكري المكلف، لولاية البحر الأحمر، رفض تنفيذ قرار وزير التعليم الاتحادي، القاضي بإقالة المدير العام لوزرة التربية والتوجيه، وتعين مرشح لجنة المعلمين خلفا له.

الي ذلك استبق مدير التعليم التظاهرة وقدم استقالته من منصبه حفاظا على الاستقرار الأكاديمي.

وكانت لجنة المعلمين، أقامت ندوة في دار المعلمين، وعلنت من خلالها اعتزامها الدخول في إضراب عام عن العمل حتى يتم تحقيق مطالبهم.

هذا وسير طلاب الثانويات تظاهرة سلمية ظهر اليوم الأحد احتجاجا على زيادة تعريفة الأمجاد إلى 10 جنيه دون موافقة الجهات المختصة.