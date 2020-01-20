- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصلت مطار الخرطوم، الأحد، أولى طائرات الشحنة الطبية المقدمة من الهلال الأحمر القطري إلى السودان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن “الطائرة وصلت محملة بأدوية ومواد طبية مختلفة تقدر بحوالي 70 طنا، في ثلاثة دفعات مقدمة لوزارة الصحة، حيث ستصل باقي الشحنات تباعا للسودان”.
وأعرب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، عماد أبوريد، عن شكر وزارة الصحة السودانية لقطر ودعمها الذي تقدمه للشعب السوداني من خلال تدخلها بأزمة دارفور وعمليات إحلال السلام وتقديم المعونات.
من جانبه، قال المدير العام لقطاع الاغاثة والتنمية للهلال الأحمر القطري عبد الله بن حسن المحشادي أن الشحنة الطبية مقدمة من الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع مستشفى سدرة بقطر.
وأشار إلى أن الشحنة الطيبة هي جزء من الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها الجمعية القطرية من خلال أنشطته بالسودان.
وأعلن عن استمرار الدعم القطري للسودان.
وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليارات دولار لإعمار إقليم دارفور غربي السودان.
وبدأت في السودان يوم 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر شحنة مساعدات طبية قطرية إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.