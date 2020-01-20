رئيس مجلس الوزراء يؤكد استعداد السودان لتطوير التعاون مع (الكوميسا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أَكّدَ رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، استعداد السودان لتطوير التعاون مع منظمة (الكوميسا) لتنمية السودان والدول الأعضاء بالمنظمة والقارة الأفريقية.

والتقى حمدوك أمس، وفد (الكوميسا) برئاسة الأمين العام شيلسي كابويبا، بحُضُور وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، ونوّه لدعم السودان للاتفاقية الثلاثية للتجارة، وجدّد التزام الحكومة بتذليل العقبات لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبها، أوضحت شيلسي للصحفيين، أن زيارتها للسودان تأتي على رأس وفد رفيع المستوى يضم كل مؤسسات (الكوميسا) للتباحُث مع المؤسسات المعنية في السودان بهدف الاستفادة من برامج (الكوميسا) لتعظيم الفائدة، وقالت إن الإصلاح الاقتصادي الذي يأتي في سُلّم أولويات حكومة الفترة الانتقالية يتماشى مع أهداف (الكوميسا)، وأضافت “اللقاء بحث أولويات التعاوُن بين السودان و(الكوميسا)” متمثلة في الزراعة وتسهيل التجارة وتطوير النقل وتحديث المَمَرّات ونقاط العُبُور بين السودان والدول الأخرى، كما تطرّق لأهمية تنمية وتطوير الموانئ لعبور وانسياب التجارة من السودان للدول الأخرى، وأكدت شيلسي استعداد (الكوميسا) للعمل مع السودان وإيجاد تمويل لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتنمية وتطوير المرأة وبناء القُدرات، وقالت: “نحن واثقون بأن السودان سيلعب دوراً أساسياً في الكوميسا وهنالك مَجالاتٌ واسعةٌ للتعاوُن بين السودان والكوميسا”.

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