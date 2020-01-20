والي البحر الأحمر تنفي تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أَكّدَ والي البحر الأحمر المُكلّف اللواء ركن حافظ التاج مكي، عدم تعليق الدراسة بمدارس الولاية في مرحلتي الأساس والثانوي، ولفت إلى أنّ الحديث عن تعليقها مُجرّد شَائعات، ودعا لعدم الالتفات إليها.

ونوه الوالي حسب “باج نيوز” أمس إلى استمرار الدراسة بجميع مدارس الولاية للمرحلتين (الأساس والثانوي).

وكانت لجنة المُعلِّمين بتجمُّع المهنيين في ولاية البحر الأحمر، قالت إنّها قرّرت تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية إلى أجلٍ غير مُسمّى ابتداءً من اليوم.

الصيحة