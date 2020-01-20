لجان مقاومة: امتلاك وداد بابكر واخرين 50 % من الأراضى الزراعية بمحلية أمبدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس لجان مقاومة الريف الغربي بمحلية أمبدة علي حامد الشبلي عن امتلاك حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر والمتعافي والصايم ديمة ، بجانب مجموعة معاوية البرير والنفيدي 50 % من الأراضى الزراعية بالمحلية بطرق غير مشروعة وقال، حامد في تصريحات صحفية : سلبت حرم المخلوع كل حقوقنا وأراضينا وفتحنا عدداً من البلاغات وتم رفضها بواسطة عدد من النافذين بالنظام البائد. المادة السابقة سحب بلاغ الدعم السريع ضد القيادي الشيوعي صديق يوسف المقالة القادمة والي البحر الأحمر تنفي تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية

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