سحب بلاغ الدعم السريع ضد القيادي الشيوعي صديق يوسف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سحبت قوات “الدعم السريع”، البلاغ الذي دونته ضد القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف.

وبررت “الدعم السريع” قرار سحب البلاغ بأنها تريد درء ما أسمته بالفتنة.

وكانت قوات “الدعم السريع”، دونت في نوفمبر الماضي بلاغاً اتهمت فيه صديق يوسف بإشانة سمعتها، وذلك إثر حديث لإحدى الصحف المحلية اتهم خلاله “الدعم السريع” فض الإعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في يونيو الماضي.

وطلبت “الدعم السريع” من محكمة جرائم المعلوماتية في أولى جلسات المحاكمة الأسبوع الماضي تجميد بلاغها في مواجهة يوسف، إلا أن المحكمة بطلب من الدفاع أمهلت الاتهام حتى اليوم “الاثنين” الموافق 20 يناير للمواصلة في القضية أو سحبها.

ويعتبر سحب قوات “الدعم السريع” للبلاغ قد أنهى القضية التي كان يترقبها الرأي العام بكثير من الإهتمام نظراً للحساسية العالية التي تحظى بها قضية فض الاعتصام.

باج نيوز