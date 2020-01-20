البرهان يُؤكِّد التطلُّع لتطوير التعاون العسكري مع الصين

التاريخ: 20-يناير-2020
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أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تَطَلُّع السودان لتطوير علاقاته مع الصين خَاصّةً في مجال التعاوُن العسكري المُشترك وفي مُختلف المجالات، بالاستفادة من التقنية الصينية الحديثة.
والتقى البرهان في مكتبه بالقيادة العامة بحسب صحيفة الصيحة أمس، بالسفير الصيني في السودان ماتشن جين، وأكّد عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ونوه إلى أهمية استثمارها بصيغةٍ جديدةٍ بما يُحقِّق المَصالح المُشتركة للبلدين، وعبّر عن تقديره للقيادة الصينية لجُهُودها في دعم السودان بالمحافل الدولية وإقرار الاستقرار والسلام ودعم الاقتصاد السوداني.
من جانبه، أَكّدَ السفير ماتشن، دعم بلاده للاستقرار بالسودان وكل ما يؤدي لتحسين الأوضاع في المجالات المدنية والعسكرية كافة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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