شاب يقتل فتاة بسبب عبارة (انت ما راجل)

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على قتل فتاة طعناً بالسكين بسبب عبارة “انت ما راجل”، بمنطقة المذروب بولاية شمال كردفان، وحسب اقوال شهود عيان فإن الشاب حضر إلى مقر المجني عليها “كافتيريا” بمنطقة المزروب، شمال كردفان وأثناء تواجده معها دار نقاش بينهما ومنها اطلقت المقتولة عبارة “انت ما راجل” للمتهم، الذي ثار وأشهر سكينه مسدداً لها طعنة في بطنها تسببت في مقتلها حالاً.

Advertisements

وأضاف الشهود بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المتهم وفي وقت آخر قام بتسليم نفسه للشرطة بدائرة الاختصاص وكشف عن ملابسات ارتكابه، فدونت الشرطة ضده البلاغ تحت المادة “130” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد وتم نقل الجثة إلى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)