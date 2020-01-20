التاريخ: 20-يناير-2020
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كشف رئيس لجان مقاومة الريف الغربي بمحلية أمبدة علي حامد الشبلي عن امتلاك حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر والمتعافي والصايم ديمة ، بجانب مجموعة معاوية البرير والنفيدي 50 % من الأراضى الزراعية بالمحلية بطرق غير مشروعة وقال، حامد في تصريحات صحفية : سلبت حرم المخلوع كل حقوقنا وأراضينا وفتحنا عدداً من البلاغات وتم رفضها بواسطة عدد من النافذين بالنظام البائد.
وكشف حامد في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الجريدة، عن وجود مقبرة نفايات نووية وطبية دفنت بسرية تامة حيث تقع هذه النفايات على بعد 30 كيلو من أم درمان ووسط مناطق الريف الغربي، ونوه الى أن النفايات قادمة من إيران، وحذر من مغبة تهاون الحكومة في ذلك الملف لأن النفايات ستؤدي إلى إصابة 70% بالسرطانات وتشوه الأجنة والاجهاض المستمر للنساء، والقضاء على الحيوان والنبات، ولفت الى ان المتعافي استخدم في تلك المساحات سماد اليوريا الممنوع عالمياً إضافته للتربة، وأكد أن هذه المزارع تغذي كل أسواق ولاية الخرطوم وناشد المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لحل قضيتهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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