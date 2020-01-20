“الثورية”: نُريد أن نكون ضمن المطبخ الذي يضع سياسات البلاد

طَالَبَت الجبهة الثورية، بضرورة ترحيل قيادات النظام المُباد إلى المحكمة الدولية لمُحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني خاصةً في الهامش، وأكّدت أنّها تريد أن تكون ضمن المطبخ السياسي الذي يضع سياسات البلاد وفق سلامٍ يُؤسّس لنظام جديد.

وبحسب صحيفة الصيحة، طالب رئيس الجبهة د. الهادي إدريس خلال مُخاطبته بجوبا أمس، احتفالات حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بذكرى شهداء الحركة، بإنشاء صندوق لرعاية أسر شهداء الكفاح المُسلّح، وَأَكّدَ أنّ السلام بَاتَ قَريباً بإرَادة وعَزيمة الأطرَاف جَميعاً.

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من جانبه، أكد نائب رئيس حركة العدل والمساواة محمد آدم بخيت، أنّ مشروع النضال ما زال حاضراً دُون تفريط، وقال إنّهم يبحثون عن سلام عادل وشامل، وهو قريب.

من ناحيته، أكّد ممثل الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار الفريق أحمد الهادي بادي، أنّهم ليسوا سُودانيين درجة ثانية، ونبّه لضرورة أن يقبل المركز قضايا الهامش وعدم النظر إليها باستعلاءٍ.

بدوره، أكّد الناطق باسم “الثورية”، رئيس مؤتمر البجا المُعارض أسامة سعيد، أنّهم لا يُريدون اتباع منهج المُحاصصات والحُصُول على كراسي السلطة، وقال إنّهم يعملون ليكونوا ضمن مطبخ اتخاذ القرار السياسي ليتمكّنوا من إيصال صوت الهامش لتأسيس نظام جديد، واعتبر أن أزمة السودان منذ البدء أزمة إدارة، وأوضح أنهم جاءوا الى جوبا لتحقيق السلام الشامل الذي يحقق العدالة والمساواة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)