أسرة أديبة تشرع في تدوين بلاغ ضد ابراهيم محمود

التاريخ: 20-يناير-2020
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تعتزم أسرة المرحومة أديبة فاروق تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتب النائب العام وتسليم مذكرة له للمطالبة باعادة اعتقال المتهمين بقتل أديبة الذين تم اطلاق سراحهم بالضمان.
بجانب تدوين بلاغ ضد وزير الداخلية السابق والقيادي بالنظام البائد المهندس ابراهيم محمود وبحسب صحيفة الجريدة، كانت سلطات النظام البائد قد حظرت النشر في القضية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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