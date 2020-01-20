الادارة الأهلية بكبكا: لم نفوض لجنة للجلوس مع الدعم السريع

قطعت الادارة الأهلية بسلطة دار كبكا بولاية شمال دارفور بأنها لم تكون أية لجنة للتفاوض مع الجهات الحكومية بشأن مشروعات التنمية، واتهمت بعض الجهات بانتحال صفتها للجلوس مع قادة الدعم السريع بالمنطقة بغرض التكسب باسم الادارة.

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وقال رئيس اللجنة العليا للإدارة الاهلية بسلطنة دار كبكا بولاية شمال دارفور عبد الشافع محمد أبكر بحسب صحيفة الجريدة إن اللجنة المزعومة برئاسة مالك صندل التقت بقائد قوات الدعم السريع بمنطقة كبكا جدو حمدان غير قانونية ويجب عدم التعامل معها، وغير مسموح لها التحدث عن المشاريع التنموية بالمنطقة وشدد على ان أهل كبكا يختارون من يمثلهم ومن يقودهم ، وأضاف: وهم متواجدون في معسكرات اللاجئين في شرق تشاد منذ العام ٢٠٠٤م .

وأكد عبدالشافع أن السلطنة لم تكن أي لجنة حتى الآن ولم تجتمع مع أي طرف من الاطراف الحكومية أو من أهل المنطقة لمناقشة وضع المنطقة نسبة للظروف التي عاشتها جراء الحروب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)