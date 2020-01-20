تيار نصرة الشريعة: الفترة الانتقالية لن تنجح إلا بذهاب “قحت”

اتّهم رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون د. محمد عبد الكريم، حكومة “قحت” بمُمارسة أبشع أنواع الإقصاء السياسي والإعلامي، وسرقة دماء الشهداء وإغلاق الصحف والقنوات.

وأكّد عبد الكريم خلال مؤتمر صحفي حول الراهن السياسي بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ حكومة “قحت” جَرَفت كل المُؤسّسات الناجحة والمُنظّمات الخيرية واستهدفت العلماء والمشايخ، وقال إنّ الفترة الانتقالية لن تنجح إلا بذهاب “قحت”.

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من جانبه، أكّد رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي، أنّ ما كَانَت تُمارسه الإنقاذ من كبتٍ للحريات في عقدتين ويتم التصديق للندوات من الأمن والشرطة زادت عليه “قحت” عقدة أخرى، وأصبح من الأمن والشرطة والمُمثل العسكري، وكشف الجزولي أن “قحت” ستصدر قانوناً في القريب العاجل تُسمِّيه قانون “حماية الثورة”.

وقال الجزولي إنّ ما حَدَثَ من هيئة العمليات هو احتجاجٌ مَطلبيٌّ، ولكن “قحت” استغلت الأحداث سياسياً، واعتبر الجزولي أنّ مُصطلح المسارات الخمسة الذي بدأ زرعه في عقلية الشعب السوداني ما هو إلا آلية لتقسيم السودان، وقال إنّ الحركات المُسَلّحة لا تمتلك الحق للحديث عن الأقاليم، لأنّها لا تمتلك تفويضاً غير السلاح، ورأي أنّ الوثيقة الدستورية كَرّست لديكتاتورية “قحت” أكثر من المُؤتمر الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)