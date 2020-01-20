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اتّفاقٌ مع شركة نرويجية لتوليد الكهرباء واستغلال الغاز المُصاحب للنفط

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التاريخ: 20-يناير-2020

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اتّفاقٌ مع شركة نرويجية لتوليد الكهرباء واستغلال الغاز المُصاحب للنفط

وقّعت وزارة الطاقة والتعدين أمس، اتفاقية لاستغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط مع شركة (MPS) (MONITOR  POWER SYSTEM)  النرويجية، وذلك لتوليد الكهرباء بطاقة (460) ميقاواط وإنتاج (350) طن غاز الطبخ المنزلي و(إنتاج (3000) طن غاز مُسال من مربعي (4 و6) بتكلفة (850) مليون دولار.

 

ووقّع عن حكومة السودان، مدير عام شركة سودابت المحدودة المهندس أيمن أبو الجوخ، وعن الشركة المدير التنفيذي (MR : BIORN Q Aaserod)، بحضور وزير الطاقة والتعدين والسفير النرويجي بالخرطوم.

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وَأَكّدَ وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد، أهمية استغلال الموارد القومية التي كانت تُهدر بحرق الغاز في الهواء طوال الفترة السابقة منذ بداية إنتاج البترول، واعتبر توقيع الاتفاقية لاستغلال الغاز خطَوة كَبيرة نحو استغلال الموارد لدعم الاقتصاد الوطني.

 

 

وأوضح د. حامد بحسب صحيفة الصيحة، أن نسبة شراكة المشروع بلغت (51) لشركة سودابت الوطنية و(49) للشركة النرويجية، وأنه يعمل على استغلال الغاز المُصاحب لإنتاج النفط والغاز الكامن بحفر الآبار وستكون البداية في فبراير المُقبل، ويتم إنجاز المشروع خلال عشرين شهراً، وأضَافَ بأنّ المشروع إنجازٌ كَبيرٌ يَسهم في استقرار الطاقة وتنوُّعها لمُختلف الاستخدامات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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