اعتصام طلاب جامعة القرآن يدخل يومه الأربعين

دخل اعتصام طلاب جامعة القرآن الكريم المفتوح يومه الأربعين على خلفية عدم تنفيذ ادارة الجامعة المتمثلة في تغيير اسم الجامعة، وتخفيض الأجزاء المقررة من القرآن الكريم في كافة مستويات الجامعة بجانب تخلي ادارة الجامعة عن الفصل بين الطلاب والطالبات.

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ودعا طلاب جامعة القرآن الكريم لإقامة مؤتمر علمي لتغيير المناهج حتى تلائم متطلبات العصر، ووصفوا الحالية بالفقيرة باعتبار أنها لا تحتوي على قدر كافئ من المعلومات الحديثة. واشتكى طلاب الوحدة الطلابية من تهميش الادارة لهم خلال فترة اعتصامهم الذي استمر 40 يوماً، وأكدوا ان جامعة القرآن الكريم لم تشهد تغييراً يذكر لجهة أن المدير الذي تم تعيينه لم يسجل زيارة لهم ولم يعطيهم أدنى اهتمام .

وشدد الطلاب على ضرورة تهيئة بيئة السكن الجامعي ونفى أعضاء الوحدة الطلابية وجود تنسيق بين الوحدة وأعضاء من المؤتمر الوطني المحلول. وقال الطالب بجامعة القرآن الكريم حسن عبد القادر لصحيفة الجريدة: تتكون الوحدة الطلابية من طلاب منظمين وأحرار، ودلل على عدم انتماء الوحدة للحزب المحلول بمطالبتها بتفكيك الهيكل الاداري للجامعة، الذي مازالت تستحوذ عليه بقايا النظام البائد، وتمسكت باقالة عميد شؤون الطلاب ومدير الجامعة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)