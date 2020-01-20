التاريخ: 20-يناير-2020
7 مشاهدة
ذكرت صحيفة كويتية أن الكويت ستستضيف مؤتمراً للمانحين لدعم السودان، ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس، إن الكويت أبدت موافقة مبدئية على ذلك، ولكن لم يتم تحديد الموعد إلى الآن.
كاشفة عن أنه عرض على الكويت إقامة المؤتمر في أبريل المقبل، إلا أن الجانب الكويتي وجد صعوبة في ذلك، ووفقاً للصحيفة أن يعقد المؤتمر في الكويت بعد شهر رمضان المقبل.
وأوضحت الصحيفة بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو مساعدة السودان على تسهيل عملية التحول السياسي وتوفير غطاء اقتصادي لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تستضيف مؤتمر للمانحين لدعم السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.