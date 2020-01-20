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الكويت تستضيف مؤتمر للمانحين لدعم السودان

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التاريخ: 20-يناير-2020

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الكويت تستضيف مؤتمر للمانحين لدعم السودان

ذكرت صحيفة كويتية أن الكويت ستستضيف مؤتمراً للمانحين لدعم السودان، ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس، إن الكويت أبدت موافقة مبدئية على ذلك، ولكن لم يتم تحديد الموعد إلى الآن.

 

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كاشفة عن أنه عرض على الكويت إقامة المؤتمر في أبريل المقبل، إلا أن الجانب الكويتي وجد صعوبة في ذلك، ووفقاً للصحيفة أن يعقد المؤتمر في الكويت بعد شهر رمضان المقبل.

 

 

وأوضحت الصحيفة بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو مساعدة السودان على تسهيل عملية التحول السياسي وتوفير غطاء اقتصادي لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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