وضع (75) قرية بالخرطوم تحت التخطيط

التاريخ: 20-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة كشفت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، عن وضع (75) قرية تحت أعمال التنظيم والتخطيط بـ(2500) حيازة ضمن خطتها لهذا العام. Advertisements وأجاز اجتماع اللجنة العليا لتخطيط القرى برئاسة مدير عام الأراضي عبد الحليم إبراهيم بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، خطة العام الحالي، قدمها مدير المشروع إبراهيم التوم. وأشارت موجهات الخطة إلى تحقيق الرضا المجتمعي لسكان القرى بناءً على رغبة المواطنين في التخطيط وإصلاح النسيج الحضري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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