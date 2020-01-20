حملة رفض واسعة لفتح مسار الشمال في منبر جوبا

طالبت عدد من المؤسسات النوبية في الولاية الشمالية، المجلس السيادي الانتقالي بعدم تضمين الملف النوبي في مفاوضات السلام الجارية حالياً في عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، معللة ذلك بعدم تفويضها لأية جهة أو تنظيم لتمثيلها في المفاوضات، وقالت المؤسسات النوبية في بيان موجه إلى رئيس وأعضاء المجلس السيادي الانتقالي، ” تفاجأنا نحن في مؤسسات المجتمع المدني موخراً بأن هناك مجموعة تفاوض الحكومة باسم النوبيين ضمن مكونات الجبهة الثورية باسم حركة كوش. وأضافت: أننا نؤكد أن كل ما يصدر عن مفاوضات السلام في جوبا بخصوص القضايا النوبية لا يعبر عن النوبيين ولا يخصهم، وأنهم لم يقوموا بتفويض أية جهة أو تنظيم لتمثيلهم في منبر جوبا”.

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وحمل البيان توقيع ممثلين عن اللجنة الشعبية العليا لمناهضة كجبار، والهيئة النوبية للتنمية ومقاومة سد دال، اللجنة الدولية لانقاذ النوبة ومناهضة السدود، واللجنة السداسية لحماية البيئة، لجان مقاومة عبري، لجان مقاومة دلقو، لجان مقاومة وحدة البركة، ولجان مقاومة محلية البرقيق. هذا بالإضافة إلى عدد من البيانات الأخرى والتي اطلعت عليها صحيفة الجريدة، والتي أعلنت مناهضتها لكيان الشمال المتحدث باسم الشمال في منبر جوبا، وأكدت على أنه غير مفوض للتحدث بقضايا الشمال، وحملت هذه البيانات توقيعات كلٌ من: مواطني أمري والحامداب، ولجان مقاومة محلية مروي، وقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية، وحزب البعث العربي الاشتراكي- الولاية الشمالية، بالإضافة إلى لجان تغيير ومواطني نوري بالولاية الشمالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)