بلاغات ضد عبد الحي يوسف بتهمة تمويل الإرهاب

التاريخ: 20-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة دونت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بلاغاً ضد عبد الحي يوسف لشبهة تمويل إرهاب، وفتحت تحقيقاً لكشف صلته بشخصيات سعودية تتهمها السلطات في بلادها بالإرهاب. Advertisements ووفقاً لمصادر، فإن النيابة تتقصى حول شبهة تمويل إرهاب وشخصيات متهمة في السعودية بالإرهاب لهم علاقة بتاسيس الشركة المالكة لقناة طيبة التي يمثل عبد الحي رئيس مجلس إدارتها. وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن النيابة أصدرت أمراً بحظر عبد الحي من السفر، بيد أنه غادر البلاد قبل حظره، مؤكدة أن السلطات ستوقفه حال عودته للبلاد في أي وقت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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