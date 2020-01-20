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الخليج 365 :
تصدر اسم الفنانة المصرية مي عز الدين قوائم البحث على محركات جوجل في مصر تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، حيث شاركها العديد من نجوم الفن والمشاهير احتفالها. ويصادف اليوم الـ19 من شهر يناير عيد ميلاد مي عز الدين، التي تكمل اليوم الـ 40 من عمرها، وهو الأمر الذي عبر بعض النشطاء عن صدمتهم تجاهه حيث لم يتوقعوا أن تكون مي قد وصلت لهذا السن خاصة وأنها تبدوا صغيرة دائما ولا يظهر عليها اي تقدم بالسن. وبرزت على تويتر في هذا الشأن تهنئة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، للفنانة المصرية وأثارت ردود فعل كثيرة, ونشر أدرعي عبر حسابه على «تويتر» صورة تجمع شخصياتعدة جسدتها مي عز الدين في أعمالها، وعلق عليها مهنئاً: «يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة المصرية مي عز الدين، وقد اختلفت الأدوار التي مثلتها في أفلامها المتعددة، بهذه المناسبة أود تهنئتها بطريقة مميزة، كل عام وأنتِ بخير». من جانبها، تجاهلت الفنانة مي عز الدين التهنئة تماماً، ولم تعلق سلباً او إيجاباً عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة “مي عز الدين” تتصدر نتائج البحث في عيد ميلادها .. ونشطاء صُدموا بمعرفة عمرها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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