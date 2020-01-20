مقتدى الصدر يوجه دعوة عاجلة إلى الكتل السياسية في العراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء أمس الأحد، الكتل السياسية إلى اختيار مرشح “غير جدلي” لرئاسة الوزراء.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أحترم قرار التصعيد الذي اتخذه الثوار، وأتمنى أن يلتزموا بالسلمية وعدم الإضرار بأمن الشعب وتعريض البلاد لحرب أهلية طاحنة”.

وأضاف: “احترم قرار الحكومة إن وجدت في التصدي للمخربين وأعمال الشغب، لكن يجب التمييز بين السلميين والمخربين، كما يجب عدم زج الحشد الشعبي في التصدي لهم فهذا يسيء لسمعتهم”.

وشدد مقتدى الصدر على “الإسراع في اختيار مرشح غير جدلي وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ليتم تكليفه بتشكيل حكومة، داعيا السياسيين إلى عدم المماطلة ولأن الشعب والعراق في خطر، مبينا أن “أمنيتنا الإصلاح والسيادة.. لا شرقية ولا غربية.. ثورة ثورة إصلاحية”.