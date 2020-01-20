عاجل.. الاتحاد الأفريقي يمنح الهلال فرصة كبيرة بقرار جديد أصدره أمس الأحد

الخليج 365 :

أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري اندهاشه ، من الأنباء المتداولة بشأن دراسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، “كاف” السماح بالاستبدال في القائمة الافريقية. وكانت صحف مغربية وتونسبة قد،نشرت الخبر الذي طالعته (سودانا فوق) ويتيح القرار للأندية المشاركة في بطولات الكاف الحالية استبدال اي لاعب في القائمة الأفريقية بلاعب اخر موجود في كشف الفريق ومعروف ان الهلال يشارك باسم السودان في دوري مجموعات الأبطال الأفريقي،وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية : أصبحنا نعلم قرارات الكاف من الاعلام التونسي والمغربي ، وبعد ذلك تصدر رسميا ، مشيرا إلى أن الأهلي لم يصله أي خطابات رسمية في هذا الصدد.