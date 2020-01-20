إقالة المدير العام لمصفاة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الإثنين” إنّه تمّت إقالة مدير عام مصفاة الخرطوم المهندسة منيرة محمود عبد الله. وأوضحت الصحيفة أنّ المسؤولة تسلّمت رسالة من هاتف وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم مختصرها إقالتها من منصبها. وبحسب الصحيفة فإنّ منيرة حضرت أمس”الأحد” لتسليم مهامها لخلفها وأدرات الاجتماع الأسبوعي، بناءً على طلب الحضور وإصرارهم على ذلك ثم غادرت مكتبها.

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