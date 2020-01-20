الكشف عن أهم بنود البيان الختامي لـ “مؤتمر برلين” حول ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا عن أهم البنود التي تتعلق بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وبحسب ما أفادت وكالة “فرانس 24″، فإن مسودة “مسربة” للبيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا والذي انطلق اليوم الأحد، قد تطرقت إلى بنود متعلقة بوقف إطلاق النار”.

وأضافت الوكالة أن “أحد البنود يدعو إلى إصلاحات أمنية من خلال دمج كل الهياكل العسكرية أو شبه العسكرية بما فيها الميليشيات المنخرطة تحت لواء حكومة الوفاق وأيضا الجيش الوطني الليبي بقيادة (خليفة) حفتر، تحت منظومة أمنية واحدة والعمل تحت سلطة الدولة”.

وأوضحت أن “هناك أيضا بند يدعو لتقديم كافة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة الدولية”.

كما أشارت إلى “وجود بند أخر يطالب بعدم التعرض للمنشآت النفطية بعد وقف الإنتاج في الآونة الأخيرة إثر هجمات هدفها الضغط على المجتمعين في مؤتمر برلين”.