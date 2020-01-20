متعاملون يفجرون مفاجأة بشأن أسعار الدولار الحقيقية في السوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف متعاملون في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء)، الأرقام الحقيقية لأسعار الدولار في مداولات الاحد والاثنين. وقال أحد التجار أن سعر الدولار تراجع من (٩٦.٥٠٠) جنيهاً للشراء و(٩٧) جنيهاً للبيع، إلى (٩٥) جنيهاً للشراء و(٩٦) للبيع، مساءً. ونفى التاجر ما تم تداوله بالوسائط عن ارتفاع سعر الدولار إلى (١٠٠) جنيه سوداني.

وفي سياق مواز تواصلت حدة الحملات على تجار العملة، حيث ألقت السلطات المختصة القبض على عدد كبير منهم، بينما لاذ البعض بالفرار.

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