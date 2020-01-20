الحرية والتغيير: اتّفاق لزيادة الدولار”الجمركي” إلى”55″ جنيهًا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأثنين” إنّ تيارًا بـ”قوى الحرية والتغيير”، يعتزم رفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعفاء وزير المالية.
وكشف عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين بـ”الحرية والتغيير” عادل خلف الله، عن تعديلات على سعر الصرف والدولار الجمركي تطبّق في مارس المقبل مع عقد المؤتمر الاقتصادي في ذات التوقيت المعلن.
وقطع بأنّ إجراء أيّ تعديل وزاري”سلطة بيد رئيس الوزراء”.
وكشف خلف الله في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة اليوم عن اتفاقهم مع مجلس الوزراء على تعديل السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار من”45″ إلى”60″ جنيهًا، وتحريك الدولار الجمركي من”18″ إلى”55″ جنيهًا اعتبارًا من مارس المقبل.
وإصدار قرارات لإصلاح الاقتصاد، تشمل منع المضاربة بالدولار، وتغيير عدد من السياسات إضافة لتدابير إصلاحية تطرح في المؤتمر الاقتصادي مارس المقبل.
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