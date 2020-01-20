الغربال يوقع لشباب الاهلي بوعريريج الجزائري

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الخليج 365 :
وقع مهاجم المريخ مطلق السراح محمد عبد الرحمن في صفوف نادي شباب الاهلي بوعريريج الجزائري، احد أندية الدرجة الممتازة يوم ( الإحد)
وحسب ما تحصلت عليه السوداني فإن اللاعب الشهير بالغربال وقع على عقد احتراف لمدة عامين ونصف مقابل مبلغ مالي يتجاوز ال ١٠٠ الف دولار
وقال وكيل اللاعب الموريتاني عبد الحي ادومو في تصريحات خاصة ل (السوداني) أن الصفقة ممتازة لافتا النظر إلى أن النادي الجزائري كسب لاعب من طراز فريد مشيرًا إلى أنه واثق من نجاح محمد عبد الرحمن في الدوري الجزائري وتقديمه للمستوى المأمول منه.
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