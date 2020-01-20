الدولار يسجّل رقما غير مسبوق في تأريخ السودان

شهاب محمد - الخرطوم - 20 يناير، 2020 الخليج 365 : سجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه أرقاما غير مسبوقة في السوق الموازي، وقفز الدولار الى (100 ) جنيه. المادة السابقة هكذا علق أنور قرقاش على مؤتمر برلين حول ليبيا المقالة القادمة الغربال يوقع لشباب الاهلي بوعريريج الجزائري

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