مأزق حمدوك والتلفزيون

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بحضور قيادات حكومية رفيعة تقدمهم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، احتفل الحزب الجمهوري السبت بذكرى وفاة مؤسس الحزب الأستاذ محمود محمد طه، وذلك بالمركز العام للحزب بأمدرمان الحارة الأولى. ونقل تلفزيون السودان الاحتفال كحدث يحدث لأول مرة منذ إعدام مؤسس الفكر الجمهوري في العام 1985. وظهر في الفعالية التي حظيت بحضور كبير عضو مجلس السيادة عائشة موسى ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس ووكيل وزارة الثقافة والاعلام رشيد سعيد.

الخبر اعلاه قابله الناس بكثير من الاختلاف حوله فمن محتف به ومؤيد له باعتباره نشاطا محمودا من التلفزيون وهو يغطى هذه الفعالية خاصة وانها ترمز الى شخص صمد أمام الطغيان والاستبداد ودفع حياته (وإن كان اتباعه أو لنقل بعضهم لايرى انه قتل ذلك اليوم ولاندرى اشبه لقاتليه وعرج به الى السماء واخفته يد العناية الالهية ام ماذا حدث ) ثمنا للحفاظ على مبادئه وافكاره التى يؤمن بها – بغض النظر عن صوابية فكرته أو خطئها – ، واليوم يتم تخليد هذه الوقفة الشجاعة من الرجل والتلفزيون بتغطيته للاحتفال انما يخلد رمزا من رموز مجابهة الطغيان والاستبداد ، هذا كان قول فريق ، وآخر على وقف على النقيض واعترض بشدة على الحضور الحكومى الرسمى وعلى تغطية التلفزيون القومى لما اسموه ذكرى اعدام الهالك المرتد محمود محمد طه ورأوا فى الأمر خروجا عن المألوف ومخالفة لما عليه اهل السودان الذين لم يقبلوا بالفكر الجمهورى بل فيهم من رآه ردة عن الدين ويلزم ان لاتشترك الحكومة التى تمثل الجميع فى مراسم مختلف حولها وكذا بالنسبة للتلفزيون فهو مطالب ان يبتعد عن مثل هذه القضايا.

ونحن ننظر من زاوية اخرى ونقول ان الحكومة وتلفزيونها ما كان لهما ان يدخلا هذه اللجة وليس هذا لقولنا بان الرجل مرتد فنحن لانقول بهذا – كما لانقول بقدسية الرجل كما يراه اتباعه ولا بإنه رمز وطنى كما يقول اخرون – وغاية ما فى الأمر انه صاحب دعوة عمل لها ( ومن حقه ) ولاتباعه وانصاره وحتى غيرهم ان يحتفوا به لكن ليس مناسبا ان تشارك الحكومة والتلفزيون فى الأمر فالاولى تمثل الجميع والثانى ملك الجميع ، اما وان الأمر قد حدث فانه يرتب على الحكومة والتلفزيون معا مسؤولية كبرى تتمثل فى أهمية تعاملهما مع الجميع بمستوى واحد ويقفا من الجميع على مسافة واحدة اذ لابد ان يشاركا فى أى فعالية حزبية مشابهة – إن وجدت – والا كانا يميزان بين الاتجاهات والرؤى والمفروض فيهما عكس ذلك ، الحكومة والتلفزيون بمشاركتهما فى هذه الفعالية يضعان نفسيهما فى مأزق وعليهما العمل لحل الاشكال.