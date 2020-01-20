سليماني يهزم اعداءه حيا وبعد استشهاده.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان بدأ الرئيس الامريكى ترامب حملته الانتخابية وهو يعلن سعيه لانهاء الاتفاق النووى مع إيران ودفع الاخرين للتخلى عنه وهذا ما بدأ بتطبيقه بمجرد وصوله الى البيت الأبيض حتى وصل الى مرحلة التهديد بشن الحرب وتدحرجت الامور الى اسوأ مراحلها مرورا باقسى عقوبات اقتصادية فى التاريخ وهى التى فرضتها امريكا على إيران وتسببت فى ممارسة ابشع ضغط لم يخطر حتى على البال لكن الشعب الايرانى صمد وآثر مقاومة الإستكبار والصلف الامريكى الغربى والتآمر العربى لكن إيران عبرت وتجاوزت التحدى واستمر

الضغط الامريكى حتى كانت المواجهة المفتوحة بين إيران وامريكا قد وصلت الى افشال كل الخطط الأمريكية على كل المسارات وكان الشهيد قاسم سليمانى رأس حربة محور المقاومة فى التصدى للصلف الامريكى ولم يلتق الأمريكان وسليمانى فى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة إلا وانهزمت امريكا وانتصر المقاومون فكانت امريكا تترصد الرجل لتصطاده ظنا منها ان ذلك يمكنها من ازاحة عقبة كبرى من وجهها لكن ذلك لم يحدث بل بالعكس انفتح على امريكا باب جهنم وكانت الصواريخ الايرانية التى دكت قاعدة عين الاسد والتى اعتبرها المرشد الايرانى السيد على خامنائى صفعة ستتلوها أخريات ولن يكتمل الرد ثأرا لدماء الشهداء الاعزاء إلا باكمال اخراج القوات الأمريكية من كل المنطقة وبذا يتحقق الهدف الذى كان يسعى إليه الجنرال الشهيد ويكون قد نال الحسنيين فارتقى شهيدا وانتصر مشروعه وتمكن اخوته من تحقيق هدفه وبذا يتبين لكل ذى عينين كيف ان الادارة الأمريكية ورئيسها الاهوج ليس فقط لم يكسبا باغتيالهم الشهيد ورفاقه الكرام بل أنهم خسروا خسرانا كبيرا فهيبة امريكا كدولة عظمى وصاحبة جبروت لايستطيع احد ان يعترض عليه كل هذا قد تم كسره وتمكن ابناء واخوان وتلاميذ الشهيد سليمانى من فضح امريكا وكشف زيفها وبيان كذب قادتها هذا غير التلاحم الشعبى الهائل مع القيادة فى ايران والذى إتضح جليا لامجال الخداع فيه بخروج ملايين الناس فى تشييع الشهداء ثم اتى الحضور الكبير جدا فى صلاة الجمعة الأخيرة خلف مرشد الثورة الاسلامية كاستفتاء حقيقى على مكانة النظام الاسلامى وقبول ملايين الجماهير به وتأييدهم للقيادة مما احبط خططا ومؤامرات غربية وعربية عمل عليها لسنوات ويأتى استشهاد الفريق سليمانى ليبطلها وينسفها ويكون هذا القائد العظيم عظيما فى حياته يبطل المؤامرات الأمريكية وعظيما فى شهادته وهو يبطل ايضا التآمر على بلاده والامة ككل.