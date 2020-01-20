دخلت امرأة النار في هرة ياهؤلاء

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بشئ من الألم والدهشة شاهد الكثيرون صورا مؤلمة للأسود فى حديقة القرشى وقد انهكها الجوع وبدا الهزال عليها بشكل واضح جدا ، والصور التى تم تداولها بشكل واسع تسببت فى ألم وحسرة مما حاق بهذه الحيوانات المحبوسة فى اقفاصها فلا هى اطعمت ولا سرحت ، وللمسؤولين عن هذه الحديقة الذين تجردوا من الإنسانية لابد ان يقال لهم أما سمعتم بما ورد فى الأثر عن دخول امرأة النار فى هرة حبستها فلا هى اطعمتها ولا اطلقتها تأكل من خشاش الأرض؟ ولهؤلاء المتولين امر الحديقة نقول اتقوا الله واحذروا.

من جانبه حمل مدير حديقة القرشي الأستاذ بدر الدين سليمان شرطة الحياة البرية مسؤولية تردي صحة الأسود بالحديقة بإعتبارها المسؤولة مباشرة عن جلب اللحوم لها وعلاجها ونظافتها وحمايتها. وأكد بدر الدين في مداخلة بأحدى المجموعات على تطبيق (واتساب) أن إدارة الحديقة مجرد راعية فقط وتقوم بالمصروفات الإدارية، كاشفاً عن مخاطبتهم بصوة رسمية لمدير شرطة الحياة البرية عبد الله خليفة منذ ثلاثة أشهر بأستبعاد الحيوانات آكلة اللحوم وترحيلها لأي جهة أخرى لأن شرطة الحياة البرية غير قادرة على إعاشتها ونظافتها، وأضاف أنهم بصدد تغييرها لحيوانات عشبية وأليفة فقط، كاشفاً عن عدم تلقيهم أي رد حتى الآن.

وتداول ناشطون على وسائط التواصل الإجتماعي صوراً لأسود الحديقة وهي بحالة مزرية ويظهر عليها الإعياء والضعف بسبب الجوع، وطالبوا بإرجاعها إلى حظيرة الدندر الإتحادية.

ولمدير الحديقة نقول له ان ما تفضلت به غير كاف ولايعفيك من المسؤولية اذ كان يجب عليك تصعيد الأمر ضد الحياة البرية (ادارتها وشرطتها ) عندما تقاعسوا عن القيام واجبهم ، وكنت تستطيع رفع الصور على وسائل التواصل الاجتماعى واطلاع الناشطين عليها وهذا ما يوفر ضغطا قويا على المسؤولين للقيام بواجباتهم مثل ما هو حادث الان والذى تم بفضل حراك الناشطين الذين احزنتهم صور الأسود المتضورة جوعا فما بالك وقد عجزت عن اطعام الأسود أو حتى الضغط على ادارة الشرطة البرية لم تنشر الخبر مدعوما بالصور ؟ اما وقد قصرت ولم تقم بابسط ما يجب عليك يلزم ان تخضع للمحاسبة