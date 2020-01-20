مصدر: الإمارات وراء إستقالة مدير المخابرات العامة ابوبكر دمبلاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر مطلع في هيئة العلميات المحلولة، عن وقوف دولة الإمارات وراء استقالة رئيس جهاز المخابرات العامة، ابوبكر دمبلاب الأسبوع الماضي بعد الاحداث التي شهدتها الخرطوم حيث قام افراد من الهيئة باطلاق النار في الهواء للاحتجاج على تأخر صرف مستحقاتهم.

وقد نشرت صحفة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم أنصار هيئة العمليات، خبرا مافاده انه بعد ضغوط اماراتية خُيروا بالذهاب إلى ليبيا والقتال مع خليفة حفتر، الامر الذي رفضه افراد القوات واكدوا تمسكهم بمستحقاتهم، وانهم لم يسعوا الى الارتزاق في الدولة.

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وضغطوا افراد هيئة العلميات على دمبلاب، الذين اكد تدخل بعض المسؤولين في ادارة المخابرات وشكى ذلك في لقاء له مع صحيفة اليوم السابع المصرية.

وكان انور قرقاش قد زار الخرطوم 13 يناير والتقى عددا من المسؤوليين في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وعلي ضوء الزيارة علق الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي) إدريس سليمان قائلا: إن “على الحكومة الانتقالية أن تدير الملف الاقتصادي بكل شفافية، هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية (لم يسمها) في (اشارة للامارات) لديها أطماع في موانئ البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية”.