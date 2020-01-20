وكالة: إنقاذ 107 مهاجرين من الموت في الصحراء

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الإثنين 20 يناير 2020
أعلنت القوات السودانية الليبية المشتركة، الأحد، إنقاذ 107 من المهاجرين غير النظاميين من الموت في صحراء الولاية الشمالية (شمال) الحدودية مع ليبيا.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية عن قائد القوات المشتركة بالولاية الشمالية، العقيد أنور عبد الله نقودي.
وقال نقودي، إن المهاجرين غير النظاميين (لم توضح جنسيتهم) وجدوا في حالة صعبة يرثى لها خلال عمليات تمشيط قامت بها القوات المشتركة السودانية الليبية في صحراء الولاية الحدودية.
وأوضح نقودي أنه ”تم إيواء المهاجرين وتقديم الخدمات الطبية والغذائية حتى تحسنت حالتهم الصحية، ومن ثم ترحيلهم إلى مدينة دنقلا وتسليمهم إلى شرطة الولاية الشمالية“.
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